Fußball-Verbandspokal Rutesheim lässt alle Chancen liegen

Es muss nicht zwingend ein schlechtes Omen für die in knapp zwei Wochen beginnende Punktrunde in der Verbandsliga sein, dass die SKV Rutesheim mit dem 0:2 beim VfR Heilbronn gleich in der ersten Runde der Pokal-K.o. ereilt hat. Denn irgendwie wird die Mannschaft mit dem Wettbewerb auf Verbandsebene in den vergangenen Spielzeiten nicht so richtig warm. In der Saison 2021/22 kam das Aus in Runde zwei beim VfL Nagold (2:3), im Jahr zuvor war ebenfalls schon nach dem zweiten Auftritt Schluss (2:4 beim VfL Pfullingen). Lediglich vor dem 1:2 in der ersten Runde gegen den TSV Heimerdingen (Saison 2019/2020) gab es einen Ausreißer nach oben. Die SKV scheiterte erst im Achtelfinale mit 4:6 nach Elfmeterschießen bei der TSG Balingen II.