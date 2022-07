Fußball-Verbandspokal Gute Ansätze beim Pokal-K.o.

Was sich zunächst widersprüchlich anhört, wird beim Blick auf die Ausgangslage des Erstrunden-Spiels im Verbandspokalwettbewerb schnell plausibel. Der Landesligist hatte es mit einem Vertreter der Oberliga zu tun bekommen. Und nicht mit irgendeinem. Die TSG Backnang belegte in der vergangenen Saison hinter den beiden Übermannschaften der Liga, SGV Freiberg und Stuttgarter Kickers, den dritten Platz und durfte sich damit quasi als Meister vom gesamten Rest fühlen. Das 0:3 also ein achtbares Ergebnis für den TSV Heimerdingen.