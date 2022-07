Fußball Verbandspokal gegen Oberligist

Die Enttäuschung über den Abstieg in die Fußball-Landesliga ist verarbeitet, der Trainingsauftakt für die kommende Runde vollbracht. „Wir brauchen uns trotz des Abstieges nicht zu vergraben“, sagt Heimerdingens Trainer Daniel Riffert selbstbewusst. Vier Wochen Pause hatte er seiner Mannschaft gegönnt, den Spielern allerdings einen Fitnessplan mit auf den Weg gegeben. Beim Trainingsauftakt in der vergangenen Woche fing dann die Vorbereitung für die kommende Saison an. Hauptaugenmerk wird es sein, nach dem Umbruch in der Mannschaft wieder eine Einheit zu formen.