Fußball-Verbandspokal Bei 100 Prozent ist noch keiner

FV Löchgau – TSV Heimerdingen (Sa 17)

Mit einem sehr ambitionierten Landesligisten bekommt es der TSV Heimerdingen zu tun. Das Saisonziel des Teams von Trainer Thomas Herbst lautet schlicht und einfach Aufstieg. „Ich kann sie nicht einschätzen, habe sie auch noch nicht gesehen“, sieht der Heimerdinger Coach Jens Härter seine Mannschaft nur aufgrund des Ligen-Unterschieds nicht automatisch in der Favoritenrolle. „Löchgau ist immer ein unangenehmer Gegner.“

Angesichts der Rekordzahl von elf Neuzugängen wird auch in Heimerdingen noch kräftig durchprobiert. Jens Härter bleibt unter anderem auch wegen einiger Urlauber gar keine andere Wahl. Am Samstag fehlen Michele Ancona, Filippo Intemperante und Hadis Abdiji. Zudem muss Tim Schlichting ersetzt werden, der sich mit Kniebeschwerden herumplagt. Im letzten Test setzte es ein 0:5 gegen den Oberligisten SGV Freiberg. Dennoch sprach Härter von einem mannschaftlich ansprechenden Auftritt seines Teams. Qualifiziert es sich für die zweite Runde, wartet in einer Woche der Sieger des Vergleichs zwischen der SpVgg Satteldorf und dem SV Kornwestheim.

SV Leonberg/Eltingen – TSV Crailsheim (So 15)

Zwar fehlen aufseiten der Gastgeber vor allem urlaubsbedingt fast zwei Handvoll Spieler, der Trainer Benjamin Schäffer sieht dennoch keinen Grund zu klagen. Schließlich stehen ihm insgesamt 26 Feldspieler zur Verfügung. Zuletzt wurden auch noch alle Formalitäten für Paul Rössle (1. FC Alemannia Hamberg) abgewickelt. Der Mann für das zentrale Mittelfeld hat bereits die gesamte Vorbereitung in Leonberg absolviert. Tatsächlich könnte es aber gegen den Verbandsligaaufsteiger aus Crailsheim auf der Position der Innenverteidiger etwas eng werden. Unter anderem fehlen Fabian Hahlgans, Julian Häusler, Julian Gäckle und auch Marco Gritsch.

Zwei Tests gegen Verbandsligisten haben die Leonberger schon hinter sich. 2:3 hieß es gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, 1:3 gegen den TSV Heimerdingen. Benjamin Schäffer war zufrieden mit den Auftritten seiner Elf, musste aber auch feststellen: „Wenn wir Fehler machen, wird das sofort bestraft. So wird uns das auch in der Landesliga gehen.“ Die Vorfreude auf das Pokalspiel ist groß. Gelingt eine Überraschung, wartet in der nächsten Runde entweder AKV Ludwigsburg oder der TSV Obersontheim.