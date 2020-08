Fußball-Verbandspokal Am besten noch keine Generalprobe

SpVgg Gröningen-Satteldorf – TSV Heimerdingen (Sa 15.30)

Der TSV Heimerdingen scheint sein Erstrunden-Trauma so langsam abzulegen. Viermal in Folge war die Mannschaft früh K.o. gegangen, ehe in der vergangenen Saison der Bann mit einem 2:1 ausgerechnet beim Nachbarn in Rutesheim gebrochen wurde. Mit dem 2:0 beim FV Löchgau schaltete das Team von Trainer Jens Härter einen ambitionierten Landesligisten aus. Mit der SpVgg Gröningen-Satteldorf wartet nun der nächste. „Das ist eine robuste, kompakte und aggressive Mannschaft, die sehr diszipliniert auftritt§", sagt der Coach. Aus der Startelf des vergangenen Wochenendes fehlen Emmanuel Apler, Alessio Sapia und der Doppel-Torschütze Nikola Prkacin. Dafür ist Michele Ancona wieder mit an Borde. Auch in der dritten Runde würde auf den TSV Heimerdingen ein weiterer Landesligist warten: der Sieger des Duells TSV Schwaikheim – SV Breuningsweiler.

AKV Ludwigsburg – SV Leonberg/Eltingen (Sa 15.30)

Wenn es doch nur so einfach wäre: Wer wie beim 3:2 gegen den TSV Crailsheimeinen Verbandsligisten aus dem Wettbewerb befördert, für den dürfte ein Bezirksligist kein Problem sein. In der vergangenen Saison standen sich beide Mannschaften noch im Bezirksoberhaus gegenüber. Leonberg gewann mit 4:1. „Da haben wir mit unsere beste Saisonleistung gezeigt“, erinnert sich der Leonberger Trainer Benjamin Schäffer.

Die Personalsituation ist immer noch angespannt. Unter anderem fehlen Steve Zimmer (Platzwunde am Kopf), Marco Gritsch und Patrik Hofmann. Ganz eng wird es erneut auf der Position der Innenverteidiger. Sollte Julian Häusler am Samstag aus dem Urlaub zurückkehren, wird er neben Florian Hofmann möglicherweise gleich ins kalte Wasser geworfen. Der Anreiz, um weiter zu kommen, ist groß. Am Mittwoch stünde ein Heimspiel gegen den Oberligisten TSV Ilshofen (in Schornbach) in Aussicht.