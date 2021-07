Fußball-Verbandspokal 0:1 – Heimerdingen zeigt gute Ansätze

Gegen Neckarsulm wäre es nicht einmal unverdient gewesen, wenn sich die Gastgeber noch in die Verlängerung gerettet hätten. Die Möglichkeit dazu gab es in der Nachspielzeit. Nach einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld kam der eingewechselte Alexander Grau aus halbrechter Position im Strafraum an den Ball. Sein noch abgefälschter Schuss strich links am Pfosten vorbei. Auch der anschließende Eckball brachte einen Aufreger. Marco Mario Brunner wurde gestoßen, doch für Schiedsrichter Andreas Rinderknecht war das zu wenig für einen Elfmeterpfiff.