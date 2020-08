Fußball-Verbandsligist TSV Heimerdingen Kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert

Heimerdingen - Nach dem Schlusspfiff saßen die in Grün-Weiß gekleideten Heimerdinger noch eine ganze Weile vor der Auswechselbank zusammen. Es gab offenbar einigen Redebedarf. Bis fünf Minuten vor dem Abpfiff hatte die Mannschaft des im Urlaub weilenden Trainers Jens Härter mit 1:0 gegen den in der Offensive weit gehend harmlosen Aufsteiger Türk Spor Neu-Ulm geführt. Doch dann war die TSV-Defensive nach einem Eckball nicht eng genug am hochgewachsenen Sascha Endres dran, der am kurzen Pfosten per Kopf zum 1:1 traf.