Fußball-Verbandsligist Rutesheim Nach vorne passiert zu wenig

In diesem Siel beim Tabellenfünften wird nicht alles auf links gedreht. Baake will auf die zuletzt wieder etwas stabilere Defensive mit einer Fünferreihe aufbauen. Der Trainingsschwerpunkt in dieser Woche lag jedoch auf dem Spiel nach vorne. Als er sich die Statistik der vergangenen Begegnungen noch einmal vergegenwärtigte, stellte der 33-Jährige etwas erschrocken fest, dass die SKV in fünf Spielen lediglich einmal getroffen hat. Und das war beim 1:5 in Nagold in der 87. Minute. Sein Schluss: „Wir müssen in der Offensive wieder gefährlicher werden und unsere Umschaltsituationen besser nutzen.“ Und dafür dürfe sich niemand zu schade sein, in den entscheidenden Momenten eben auch die ein, zwei Meter mehr zu machen.