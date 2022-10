Defensiverer Ansatz gegen Tübingen

Es stellt sich die Frage, ob der Trainer mittlerweile mit seinem Latein am Ende ist. Pfeffer selbst antwortet mit einem klaren und entschiedenen Nein. Auch wenn es die sechste Niederlage in Folge gegeben hat, der defensivere Ansatz gegen Tübingen habe so weit ganz gut funktioniert, sagt der Coach. „Und dann kassierst Du ein Tor, dass Du nur kassierst, wenn Du Sch... am Fuß hast“, sagt Pfeffer. „Wenn wir mit einem 0:0 in die Pause gehen, wird das ein ganz anderes Spiel.“