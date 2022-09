Fußball-Verbandsligist Rutesheim Die „jungen Wilde“ haben Päckchen zu tragen

Zudem gibt es stichhaltige Gründe, warum sich die Neuzugänge viel öfter auf der Bank wiederfinden als ihnen lieb ist. Marcel Hudalla schichtet, kann also nicht regelmäßig am Trainingsbetrieb teilnehmen. Defensivmann Antonio di Viesti war in der Vorbereitung auf dem besten Weg, sich in die Startelf zu spielen, erlitt dann jedoch einen Kapselriss im Knöchel und kämpft sich jetzt wieder heran.