Fußball-Verbandsligist Rutesheim Aufstehen und Weitermachen

Vermeidbare Niederlage

Auch Normannia Gmünd hatte seine Qualität in Rutesheim schon in der ersten Hälfte angedeutet, wurde aber von den Gastgebern ausgebremst. Als die SKV nach dem Wechsel nicht mehr so griffig war, dem hohen Tempo und Einsatz des ersten Durchgangs möglicherweise auch Tribut zollen musste, spielten die Gäste ihre Klasse aus und drehten die Begegnung innerhalb von zehn Minuten. „Das ist eine Niederlage, die aus meiner Sicht vermeidbar gewesen wäre. Da müssen wir wenigstens einen Punkt mitnehmen“, sagt Marcel Pfeffer. Beim TSV Berg kehrt der zuletzt studienbedingt fehlende Tobias Gebbert zurück. Alexander Wellert ist eine weitere Option für die Anfangself. Joshua Schneider muss nach seiner Roten Karte noch dieses eine Spiel aussetzen. Heimerdingen – Neckarrems (So 15 Uhr) Bei acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz macht Rechnen keinen Sinn. Der TSV Heimerdingen muss Spiele gewinnen – eins nach dem anderen. Das 2:1 gegen den FC Wangen war ein Anfang und könnte noch einmal für zusätzliche Motivation sorgen, bis zum Schluss möglichst mehr als 100 Prozent zu geben. Für den Trainer Daniel Riffert ist das sowieso keine Frage: „Natürlich glauben wir dran, dass wir drinbleiben. Und wir werden alles dafür tun.“