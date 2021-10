Fußball-Verbandsliga Zu wenig Gegenwehr

Und wer weiß, wie die Begegnung beim 1. FC Heiningen verlaufen wäre, wenn der Kopfball von Michele Ancona in der Anfangsphase nicht an der Latte, sondern im Tor gelandet wäre. So aber kassierten die Gäste nach 22 Minuten selbst den Gegentreffer. Nach einer geklärten Ecke ging Nephtali Diakiesse ins Dribbling und verlor dabei den Ball. Als Nutznießer zum 1:0 bedankte sich Dogukan Dogan.