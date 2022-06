Fußball-Verbandsliga Zu viele Variablen für eine Rechnung

Taktik spielt untergeordnete Rolle

Das Hauptaugenmerk in Pfullingen liegt darauf, deutlich weniger zuzulassen als in Fellbach. Ob das mit einer Fünferreihe hinten oder der zuletzt praktizierten Viererkette passiert, ließ der Coach noch offen. Seiner Meinung nach ist die Taktik in einer Situation, in der es darum geht, irgendwie die noch fehlenden Punkte zu holen, auch nicht das entscheidende Kriterium. Pfeffer: „Ich glaube, der größere Faktor spielt sich im Kopf ab. Diejenige Mannschaft, die nicht gehemmt ist und keine Angst hat, etwas zu verlieren, wird sich am Ende auch durchsetzen.“ T. Sp. Neu-Ulm – Heimerdingen (Sa 15.30) Das 1:7 gegen den FC Holzhausen am vergangenen Wochenende legt den Schluss nahe, dass sich der TV Heimerdingen geistig schon in der Sommerpause befindet. Dem widerspricht der Trainer Daniel Riffert entschieden: „Wir sind alle Sportsmänner und werden uns auf gar keinen Fall aufgeben. Das sind wir uns und auch den anderen Vereinen schuldig.“ Mit Pascal Coelho, Antonio Di Matteo, Salvatore Pellegrino, Steffen Widmaier und Altin Maliqi hätten gegen Holzhausen Stammkräfte gefehlt, die in Heimerdingen eben nicht einfach ersetzbar seien.