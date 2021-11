Fußball-Verbandsliga Weitere Punkte sind fest eingeplant

Nach dem Punktgewinn der SKV Rutesheim gegen das Spitzenteam TSV Essingen (1:1) am vergangenen Samstag hat SKV-Trainer Marcel Pfeffer die kommenden vier Partien seines Teams in der Verbandsliga zur „Crunchtime“ ausgerufen, in der es möglichst viele Zähler zu sammeln gilt. Am Samstag (14.30 Uhr) geht es zum VfL Sindelfingen, der fünf Punkte und sieben Plätze in der Tabelle vor der SKV rangiert.