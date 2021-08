Fußball-Verbandsliga Über die Mentalität zur Qualität

Plätze in der Startelf zum Großteil vergeben

Und dennoch sind die Plätze in der Startelf weitestgehend verteilt. Kerim Redzepovic beginnt im Tor. Marcel Pfeffer ist kein Freund von Wechselspielen zwischen den Pfosten und sagt: „Es soll eine echte Nummer eins geben.“ Die hintere Reihe ist mit Dennis Schwenker, Tim Rudloff, Constantin Kogel, Joshua Trefz und Joshua Schneider besetzt. Für einen Platz in der Zentrale kommt zudem Neuzugang Abderrahim Benhafsa in Frage. Im Mittelfeld geben Tobias Gebbert und der spielende Co-Trainer Christopher Baake den Takt vor. Wozu dieses Duo imstande ist, hat es in weiten Teilen eindrucksvoll in der Saison 2018/2019 gezeigt, als die SKV Rutesheim bis zum letzten Spieltag Titelchancen hatte, durch ein 1:1 gegen den VfL Nagold am Ende aber auf Rang drei landete.

Ganz vorne ist Torjäger Michael Schürg gesetzt, für die zwei Außenpositionen haben gegen Wangen Valentyn Podolsky, Laurin Stütz oder Collin Schulze die besten Karten. Gianluca Gamuzza als Vierter im Bunde verpasste zuletzt drei Trainingseinheiten.

Qualitativ enger zusammengerückt

Mit der Torausbeute in der Vorbereitung war Marcel Pfeffer noch nicht zufrieden. Als Plus sieht der 39-Jährige jedoch, dass der Kader qualitativ noch näher zusammengerückt ist. Diese Qualität soll über die Mentalität auf den Platz gebracht werden. Und das möglichst über 90 Minuten. Denn in den Tests hatte es immer wieder Phasen gegeben, in denen die Mannschaft die Spielkontrolle verlor.

Wie ein Großteil der Konkurrenz wird sich voraussichtlich auch die SKV Rutesheim mit dem Thema Ligaerhalt befassen müssen. Um den Anreiz etwas höher zu setzen, lautet die Vorgabe aber einstelliger Tabellenplatz. Damit das gelingt, fordert der Übungsleiter von seinen Jungs: „Wir müssen gefestigter und abgezockter werden.“