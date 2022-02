Fußball-Verbandsliga TSV Heimerdingen kommt unter die Räder

Ditzingen - Eigentlich hatten sie ja gedacht, dass die Zeit der klaren und zugleich deprimierenden Niederlagen wie zum Beispiel das 0:8 gegen den FSV Hollenbach im Oktober 2020 vorbei ist. Abgesehen vom 0:5 in Heiningen lieferte der TSV Heimerdingen in dieser Saison viele knappe Ergebnisse ab, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und jetzt das. 0:6 beim VfL Pfullingen, gegen den es im Hinspiel ein ärgerliches und unnötiges 0:1 gegeben hatte. TSV-Trainer Daniel Riffert weiß, dass es abgedroschen klingt. Dennoch bemühte er nach der Niederlage den schon viel verwendeten Satz: „Lieber einmal ein 0:6 als sechsmal ein 0:1.“