Fußball-Verbandsliga Trauben in Hollenbach hängen hoch

FC Wangen – TSV Heimerdingen (Sa 15.30) Vor allen Dingen sein Tempo will der TSV Heimerdingen auf dem großen Platz in Wangen in die Waagschale werfen. Robin Rampp, Alexander Grau, Pascal Coelho und auch Jeffrey Schieber sieht der TSV-Trainer Daniel Riffert prädestiniert dafür, die sich ergebenden Räume zu nutzen. Obwohl seine Mannschaft gegen Pfullingen am Ende mit leeren Händen da stand, fahre man voller Selbstvertrauen ins Allgäu. Natürlich gilt auch dort, zunächst kompakt zu stehen. Allerdings, so der Übungsleiter, komme es darauf an, eine gute Höhe zu finden. „Ansonsten wird der Weg zum gegnerischen Tor zu weit“, sagt Daniel Riffert.