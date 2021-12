Fußball-Verbandsliga Spieler und Trainer in der Warteschleife

Leonberg - Geht es weiter? Wird abgebrochen – oder nur unterbrochen? Und wenn gespielt wird: mit oder ohne Zuschauer? Vor dem ersten Rückrunden-Spieltag in der Fußball-Verbandsliga hätten Spieler und Verantwortliche gerne früher Antworten auf diese Fragen gehabt. So aber müssen sie auf die Entscheidungen warten, die nach dem Treffen der Ministerpräsidenten in den Bundesländern bekannt gegeben werden. Und dann wiederum heißt es: Warten auf die Vorgaben des Württembergischen Fußballverbandes, die in der Regel erst dann kommen, wenn die Landesregierung ihre Krisenentscheidung getroffen hat.