Vier Tore in der Schlussphase

Doch wie hatte Marcel Pfeffer noch vor dem Spiel gesagt? „Wenn wir in dieser Saison etwas bewiesen haben, dann, dass wir da sind, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht.“ Das unterstrich seine Elf in der Schlussphase eindrücklich. Erst glich Tobias Gebbert nach Ecke von Gamuzza aus (82.). Doch der nächste Tiefschlag ließ nicht lange auf sich warten. Andre Simao traf zur erneuten Sindelfinger Führung ins lange Eck (88.). Rutesheim rannte verzweifelt an – und belohnte sich mit dem 3:3 durch Joshua Schneider in der Nachspielzeit.