Der erste gelungene Angriff führt zum 1:0

Die SKV, wieder mit Dennis Schwenker für den verletzten Tim Rudloff in der Innenverteidigung, machte das Spiel, war aber gleichzeitig bemüht, die Fehlerquote so gering wie möglich zu halten, um nicht in einen Konter zu laufen. Das gelang weitgehend, und vorne reichte ein wirklich gelungener Angriff über die rechte Seite, um in Führung zu gehen. Laurin Stütz nutzte den Raum, spielte den Ball in Richtung kurzer Pfosten. Kapitän Tobias Gebbert war zur Stelle, hielt den Fuß hin – 1:0 (26.).