Fußball-Verbandsliga SKV Rutesheim weiter im freien Fall

Gegentor kurz vor der Pause

In der ersten Hälfte reichte den Gastgebern sogar nur eine Situation, um kurz vor der Pause in Führung zu gehen. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld ging Alexander Wellert nicht energisch genug in den Zweikampf, Essingens Torjäger Niklas Groiß war mit dem Kopf zur Stelle, und der Ball, so Pfeffer, hoppelte ins Tor (43.).