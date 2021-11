Gegentreffer erst in der Nachspielzeit

So souverän die Rutesheimer auftrumpften, so gerieten sie nach dem Wechsel zunehmend unter Druck. Die Partie hätte kippen können, wenn nicht Nesreddine Kenniche das Kunststück fertig gebracht hätte, aus vier Metern am leeren Tor vorbei zu schießen (52.). Mit ihrem ersten guten Angriff in Hälfte zwei machten es die Gäste besser. Nach Zuspiel von Christopher Baake gelang Gianluca Gamuzza im zweiten Versuch das 3:0 (70.). Dass Kenniche in der Nachspielzeit auf 1:3 stellte, war nur ein Schönheitsfehler.