Fußball-Verbandsliga SKV Rutesheim scheitert an sich selbst

Taktische Umstellung fruchtet nicht

Marcel Pfeffer hatte in der Pause auf ein 4-1-4-1-System umgestellt. Doch diese taktische Vorgabe wurde mangelhaft umgesetzt. Gianluca Gamuzza stand viel zu häufig auf einer Linie mit Michael Schürg im Zentrum. So fehlte auf der linken Seite die Anspielstation. „Das war ein komplett gebrauchter Tag“, fasste Marcel Pfeffer das ganze Elend zusammen. Die SKV Rutesheim hätte noch zwei Stunden spielen können, und der Ball wäre nicht im gegnerischen Tor gelandet.

Es waren in der Schlussphase sogar genug gute Möglichkeiten da, um zumindest noch auszugleichen. Gamuzza traf aus 17 Metern nur den rechten Außenpfosten (68.), Torjäger Michael Schürg schoss nach Hereingabe von Markus Huber aus elf Metern knapp drüber (86.) und traf nur eine Minute später freistehend am langen Pfosten den Ball per Kopf nicht richtig.

Nächste Chance am Mittwoch

Statt die Konkurrenz mit weiteren drei Punkten auf der Habenseite unter Druck zu setzen, ist die SKV Rutesheim damit wieder auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Genau das muss ganz schnell ausgeblendet werden. Das nächste Duell mit einem direkten Konkurrenten wartet. Pfeffer: „Das einzig Positive ist, dass wir die Chance haben, am Mittwoch wieder etwas gutzumachen.“

Aufstellung

SKV Rutesheim: Göbel, Rudloff, Wellert, Kogel, Trefz (85. Huber), Schneider, Hägele (46. Maier), Gebbert (67. Weiß), Baake (72. Ohmes), Gamuzza, Schürg.