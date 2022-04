Das berühmt berüchtigte und viel beschworene Momentum ist eindeutig aufseiten der Gastgeber gewesen. Bei einer 2:0-Führung handelte sich Joshua Schneider weit in der Hälfte des Gegners mit einem unnötigen Foul die Rote Karte ein (56.). Die TSG Tübingen, die zuvor fünfmal in Folge gewonnen hat, kam acht Minuten später durch Marius Thomas zum 1:2-Anschlusstreffer. Rutesheim musste rund eine halbe Stunde in Unterzahl überstehen – und scherte sich wenig um das ominöse Momentum.