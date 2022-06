Fußball-Verbandsliga SKV Rutesheim ohne Überzeugung

Was das bedeutet, spiegelte sich in den Bildern nach dem Abpfiff wider. Nach der kurzen Ansprache des Trainers Marcel Pfeffer saßen die Rutesheimer Spieler minutenlang teilweise regungslos auf dem Kunstrasenplatz, blickten ins Leere oder, und das machte alles noch schlimmer, schauten dem freudigen Treiben des Gegners zu. Der hatte in seinem letzten Heimspiel der Saison mit dem Sieg alle theoretischen Zweifel am Erhalt der Spielklasse endgültig beseitigt.