Ein Fall für den nach Verletzung zurückgekehrten Tobias Weiß, der schon in Fellbach mehr Struktur ins Rutesheimer Spie gebracht hat. Als Glücksgriff hat sich zudem die Hereinnahme von Lukas Feigl als zentraler Defensivmann erwiesen. Baake: „Für mich war er so etwas wie Man of the Match. Er war richtig richtig stark.“ Bis auf Michael Schürg steht der gleiche Kader wie gegen Fellbach zur Verfügung.