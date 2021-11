Fußball-Verbandsliga SKV Rutesheim lädt den Gegner zu Toren ein

Rutesheim lässt sich von einem Rückschlag nicht entmutigen

Eine Neuauflage des Verhaltens seiner Elf musste Pfeffer auch in Sindelfingen über sich ergehen lassen. Die ersatzgeschwächten Gastgeber kamen besser in die Begegnung und gingen nach 18 Minuten durch Andrei-Lucian Ulici nach einem Freistoß von der Seite in Führung.