Fußball-Verbandsliga SKV Rutesheim hat den einen Moment

Mit dem siebten Sieg aus den vergangenen zehn Begegnungen hat sich die SKV Rutesheim auf den 13. Platz – der erste vor dem Relegationsrang – verbessert. Der Übungsleiter rechnet damit, dass von den verbleibenden elf Partien noch einmal fünf gewonnen werden müssen, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Die nächsten Aufgaben haben es in sich. Erst ist am kommenden Mittwoch um 19 Uhr Normannia Gmünd (5.) zu Gast. Dann geht es am 23. April zum TSV Berg (4.), bevor der FC Holzhausen (2.) am 27. April seine Visitenkarte in Rutesheim abgibt. „Wir müssen dann auch mal gegen eines dieser Spitzenteams punkten“, fordert Marcel Pfeffer. Vielleicht hat der Trainer ja schon den nächsten perfekten Plan in der Tasche – auch wenn es den in der Form gegen Hofherrnweiler gar nicht gegeben hat.