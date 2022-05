Fußball-Verbandsliga SKV Rutesheim gewinnt glücklich

Es gibt kuriose Spielverläufe im Fußball, die hinterher keiner so wirklich erklären kann. So geschehen am Samstag in der Verbandsliga, als der SV Fellbach die SKV Rutesheim zu Gast hatte, diese nach einem 0:1-Rückstand in der letzten Minute zum Endspurt ansetzte, das Spiel drehte und noch einen 2:1-Sieg einfahren konnte. „Diese drei Punkte haben wir total unverdient gewonnen, was uns letztendlich egal sein kann, weil sie enorm wichtig sind im Kampf gegen den Abstieg“, sagte der Rutesheimer Trainer Marcel Pfeffer.