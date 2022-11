Fußball-Verbandsliga SKV Rutesheim geht im Kellerduell beim VfL Pfullingen unter

Es steckte viel Brisanz in der Flutlicht-Partie am Freitagabend im Volksbankstadion in Pfullingen – das Tabellenschlusslicht aus Rutesheim trat beim Drittletzten an, und es war von vornherein klar: Sollte die SKV dem VfL unterliegen, würde das Unternehmen Klassenverbleib einen eminent schweren Dämpfer bekommen. Aus Sicht der Rutesheimer Fußball-Freunde ist leider der Super-Gau eingetreten, die SKV unterlag mit 0:6 (0:1), und Trainer Christopher Baake war nach dem Schlusspfiff ernüchtert, frustriert und verärgert. „Von der 60. Minute an sind wir nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen“, stöhnte er, „so wie wir uns dann präsentiert haben war nicht würdig, in dieser Liga zu spielen.“