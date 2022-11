Fußball Verbandsliga SKV Rutesheim – das Team mit zwei Gesichtern

Man kann dieser Betrachtung einiges abgewinnen, denn die Befürchtungen der SKV-Fans verfestigten sich zusehends, dass in diesem aktuellen Flow der Abstieg so sicher sein dürfte wie das Aus von Gastgeber Katar in der WM-Vorrunde. Was aber im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass im März im Bühl alles wieder gut sein wird. Baake ist kein Träumer, er weiß, dass der Rückstand auf die rettenden Plätze immens ist – aber er will die Pause nutzen, um neue Inhalte zu vermitteln, das Team entsprechend zu entwickeln und bei den Spielern im Kopf einen Neustart vorzunehmen. „Darauf setze ich“, sagte Baake, „und dann sehen wir, was wir erreichen.“