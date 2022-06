Fußball-Verbandsliga SKV Rutesheim bleibt ihrer Linie treu

Für zwei Mannschaften der Fußball-Verbandsliga geht es noch um alles oder nichts. Der FC Holzhausen steht mit einem Bein in der Oberliga, geht mit einem 5:0 aus dem Hinspiel gegen den FC Denzlingen am Wochenende in die entscheidende Partie der Aufstiegsrelegation. Der FC Wangen muss seinen Platz in der höchsten württembergischen Spielklasse gegen den besten Landesliga-Zweiten, TSG Young Boys Reutlingen, verteidigen.