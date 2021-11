Fußball-Verbandsliga SKV: Mit Last-Minute-Tor zum Dreier

Nach 20 Minuten kam Fellbach stärker auf. Charalambos Parharidis köpfte drüber (22.), eine Flanke von links segelte parallel zum Tor an allen vorbei (24.), und Dominic Sessa scheiterte aus spitzem Winkel an Kerim Redzepovic (26.). Genau in dieser Druckphase setzte Rutesheim zum schulbuchmäßigen Konter an. Laurin Stütz stürmte mit viel Tempo durchs Mittelfeld, legte rechts auf Joshua Schneider raus. Dessen Pass nach innen brauchte Michael Schürg am langen Eck nur noch reinzudrücken (27.).