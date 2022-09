Fußball-Verbandsliga SKV kassiert drei Tore in vier Minuten

Was sich Borussia Dortmund im Bundesligaspiel gegen den SV Werder Bremen geleistet hat, wird wohl kaum zu toppen sein. Bis zur 89. Minute hieß es noch 2:0, sechs Minuten später 2:3. Die SKV Rutesheim kann es fast genauso schlecht. Ein, wenn auch glücklicher, Punktgewinn bei Calcio Leinfelden-Echterdingen lag in der Luft. Aber auch hier hielt das 2:2 nur bis zur 89. Minute. Die starken Gastgeber erhörten ihren Trainer Francesco Di Frisco, der bereits nach 25 Minuten lautstark „Tore machen“ gefordert hatte, erst spät. Dann aber richtig. Mit drei Treffern in den letzten vier Minuten gingen sie als 5:2-Sieger vom Platz.