Auf dem kleineren Kunstrasenplatz im Sportpark Bühl sah es in der Anfangsphase so aus, als hätten die Mannschaften die Trikots vertauscht. Die Gastgeber hatten sich vorgenommen, früh draufzugehen und von Beginn an Druck zu machen. Doch genau das taten die Mannen in Gelb. Und wie schon beim 2:3 gegen den TSV Berg lag der Ball nach zwei Minuten im Rutesheimer Netz. Janis Peter hielt aus 22 Meter von halb rechts einfach mal drauf. Das Spielgerät senkte sich über Jan Göbel hinweg ins Tor. Simon Dilger, Aaron Akhabue und Awet Kidane machten weiter Tempo. Die von der Vierer- wieder auf eine Fünferkette umgestellte SKV-Defensive wackelte vor allen Dingen, wenn SSV-Kapitän Kevin Ruiz die Bälle von hinten vertikal in die Schnittstellen spielte.