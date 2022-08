Fußball-Verbandsliga Sechs Punkte für den siebten Himmel

Diese Momentaufnahme ist ganz nett – mehr aber nicht. Der Rutesheimer Trainer Marcel Pfeffer sieht auch keine Gefahr, dass seine Mannschaft die Bodenhaftung verliert. „Wir haben unsere Lehren aus der vergangenen Saison gezogen. Und im Übrigen haben wir noch rein gar nichts erreicht“, sagt der Übungsleiter. Der Blick auf die Tabelle reicht. Denn trotz dieser sechs Zähler finden sich die Rutesheimer erneut gefährlich nahe an der Abstiegszone wieder. Mit dem dritten Sieg in Folge – am Samstag (15.30 Uhr) gegen die Spfr Schwäbisch Hall – könnte ein deutlicher Sprung nach oben gelingen.