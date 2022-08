Marcel Pfeffer hat sich eine fußballerische Auszeit genommen – aber nur eine kleine. Sein Credo: „Ich kann von meinen Spielern nichts verlangen, wenn ich es nicht selbst vorlebe.“ Also hat sich der Trainer der SKV Rutesheim nach der 2:4-Niederlage zum Saisonauftakt gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit Partnerin und schulpflichtigem Kind in den Kurzurlaub nach Südtirol aufgemacht. Zum Spiel an diesem Samstag (14 Uhr) bei den SF Dorfmerkingen ist er wieder zurück.