Fußball-Verbandsliga Schlussphase kostet mögliche Punkte

Heimerdingen tut sich schwer, gute Chancen heraus zu spielen

Zwar waren auch auf Heimerdinger Seite mit Vorbereiter Marco Brunner und Torschütze Terry Offei (beide per Kopf nach einem Eckball) zwei eingewechselte Akteure am 1:2-Anschlusstreffer (89.) beteiligt, dieser fiel jedoch zu spät. Zudem hätten die Gäste zuvor bei zwei Großchancen noch den dritten und vierten Treffer erzielen können. Heimerdingen tat sich über die gesamte Spielzeit schwer, gute Tormöglichkeiten herauszuspielen. In der ersten Halbzeit gab es nur Halbchancen zu verbuchen, als Felix Gutsche, der den privat verhinderten Michele Ancona vertrat, den Ball nach einer Flanke von links knapp per Kopf verfehlte (13.). Auch Antonio Di Matteo kam nach einer Coelho-Flanke einen Schritt zu spät (19.). Die Gäste ließen durch zwei Freistöße von Josip Pranjic aufhorchen: Einmal faustete Emmrich den Flatterball aus 35 Metern mit Mühe weg (23.), einmal fischte er das Spielgerät mit einer Glanzparade aus dem langen Eck (35.). Heimerdingens beste Chancen vergab kurz nach der Pause Robin Rampp, der zweimal am Fünfmeterraum freigespielt wurde: Zunächst wurde sein Schussversuch in letzter Sekunde geblockt (46.), beim zweiten Mal (47.) legte er den Ball nach innen, anstatt sieben Meter vor dem Tor selbst abzuschließen. TSV Heimerdingen: Emmrich, Pellegrino, Schlichting, Fota, Maliqi (51. Sapia), Grau, Dos Santos Coelho (81. Brunner), Schieber, Rampp, Gutsche (72. Offei), Di Matteo.