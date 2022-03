Fußball-Verbandsliga Rutesheimer Notelf spielt ohne Überzeugung

Simon Dilger trifft viermal

Das Versäumte holte sie nach der Pause dann aber gleich nach. Wie im ersten Durchgang dauerte es wieder nur fünf Minuten, ehe Simon Dilger sich zum zweiten Mal feiern ließ. Nach einem Freistoß von links kam Schlussmann Jan Göbel am langen Pfosten nicht an den Ball heran, Dilger verwertete die Flanke von der Grundlinie per Kopf. Mit dem 3:0 von Janis Peter sieben Minuten später war die Partie entschieden.

In der Schlussphase durfte Simon Dilger dann noch zweimal ran (81., 89.) und stockte so sein Konto auf 20 Saisontreffer auf. Von der SKV Rutesheim kam nichts mehr. „Diese Niederlage schmerzt“, gab Marcel Pfeffer zu. „Wir sollten sauer auf uns selbst sein und hoffen, dass die anderen Jungs nach und nach zurückkommen.“

SKV Rutesheim: Göbel, Maier, Feigl, Kogel, Trefz, Schneider, Hägele (72. Kottucz), Gamuzza, Bischoff (81. Huber), Stütz, Schürg (60. Ohmes).