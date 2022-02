Fußball-Verbandsliga Rutesheimer Effektivität entscheidet das Derby

Das stimmte vor allem in der ersten Hälfte. Die Gastgeber waren in den ersten 15 Minuten feldüberlegen und scheiterten in der 2. Minute zweimal bei Schüssen aus guter Position an der vielbeinigen SKV-Defensive. „In der Anfangsphase haben wir Glück gehabt“, räumte SKV-Coach Pfeffer ein. Mit der ersten Offensivaktion ging seine Elf jedoch in Führung: Nach einem öffnenden Diagonalball auf die rechte Angriffsseite passte Laurin Stütz nach innen, wo Gianluca Gamuzza aus kurzer Distanz im zweiten Versuch zum 0:1 traf.