Fußball-Verbandsliga Rutesheim wieder ohne Zählbares

Rutesheim - Wenn der gegnerische Trainer seinen Kollegen von der Heimmannschaft nach dem Spiel fragt, was er denn trinken möchte, dann ist das in der Regel kein gutes Zeichen für die Gastgeber. Der Rutesheimer Übungsleiter Marcel Pfeffer nahm das Angebot von Oliver Ofentausek zwar an, seine Begeisterung hielt sich aber sichtbar in Grenzen. Kein Wunder. Schließlich hatte er gerade mit seiner Mannschaft gegen den TSV Berg mit 2:3 verloren.