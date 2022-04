Fußball-Verbandsliga Rutesheim verspielt eine 2:0-Führung

In den ersten 45 Minuten war nicht viel davon zu sehen, dass die Normannia noch auf den zweiten Tabellenplatz schielt. Die Gäste hatten zwar zunächst mehr Ballbesitz, wurden aber nur mit langen Bällen gefährlich. In der von Constantin Kogel geführten Rutesheimer Fünferreihe hatte zumeist der Torjäger Alexander Aschauer zu viel Platz. Jermain Ibrahim (29.) und eben Aschauer per Kopf (41.) ließen gute Möglichkeiten aus.