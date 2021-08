Fußball-Verbandsliga Rutesheim verliert Spiel und Torhüter

Stürmer mus zwischen die Pfosten

In der Pause blieb Joshua Schneider in der Kabine. Nach einem nicht geahndeten Foulspiel ging es für ihn nicht mehr weiter. Die genaue Diagnose der Knöchelverletzung steht noch aus. Doch es kam noch dicker. Redzepovic leistete sich ein Handspiel außerhalb des Strafraums und sah dafür von Schiedsrichter Benjamin Maier die Rote Karte (69.). Weil Pfeffer schon viermal gewechselt hatte, ging Stürmer Michael Schürg zwischen die Pfosten. In der Schlussphase parierte er sogar einen von Kleinschrodt getretenen Elfmeter. Die Rutesheimer lockerten die Defensive, was die Heimelf gnadenlos ausnutzte. Bei den Treffern von Hannes Scherer (76.) und Noah Krieger (79.) jeweils nach Kontersituationen war Michael Schürg machtlos. SKV Rutesheim: Redzepovic, Benhafsa (60. Hägele), Rudloff, Kogel, Trefz, Schneider (46. Maier), Podolsky, Gebbert, Baake (62. Wellert), Schulze (60. Gamuzza), Schürg.