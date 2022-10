Vor dem Spiel beim SV Fellbach hat sich der neue Rutesheimer Trainer Christopher Baake gerne an die Aufeinandertreffen mit dem Gegner in der vergangenen Saison erinnert. Sechs Punkte gab’s für die SKV. In Fellbach ein 2:1, über das der Coach heute noch schmunzeln muss. Glücklicher kann man nicht gewinnen. In der Nachspielzeit gelang der Siegtreffer, weil dem Schlussmann Philipp Gutsche der Ball über die Finger rutschte.