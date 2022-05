Fußball-Verbandsliga Rutesheim: Raus aus dem Teufelskreis

Vielleicht kommt so eine Mannschaft wie der TSV Essingen gerade recht. Bei dem von vielen Konkurrenten als „FC Bayern der Liga“ bezeichneten Club hat die SKV Rutesheim am Samstag (14 Uhr) nichts zu verlieren. Zwar haben die „Verbandsliga-Bayern“ lange nicht das gehalten, was viele erwartet haben, an der individuellen Klasse der Akteure mit Ober-, Regionalliga und Drittliga-Erfahrung gibt es jedoch keine Zweifel.