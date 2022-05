Der 1. FC Heiningen ist so etwas wie der Lieblingsgegner für die SKV Rutesheim. Im Juni 2017 nahm die Geschichte in der Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga ihren Anfang. Mit 7:1 fertigten die Rutesheimer den nach vier Roten Karten dezimierten und völlig entnervten Gegner ab. In der Verbandsliga gab es dann in vier Aufeinandertreffen vier SKV-Erfolge, darunter noch einmal ein 7:1 und ein 5:1.