Fußball-Verbandsliga Rutesheim lädt den Gegner ein

Das hatten sie sich in Rutesheim ganz anders vorgestellt. Mit dem dritten Sieg in Folge – nach dem 3:1 gegen den VfL Sindelfingen und dem 4:2 beim SSV Ehingen-Süd – hätte der Schritt ins Mittelfeld gemacht werden sollen. Und damit das, was in der gesamten vergangenen Saison nicht gelungen war. Doch die Hoffnung, dies gegen die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall in die Tat umsetzen zu können, erfüllte sich nicht. Stattdessen beginnt der Kampf nach dem 0:2 aufs Neue. Die SKV bleibt zunächst einmal im hinteren Tabellendrittel hängen.