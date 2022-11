Die Rollen in der Partie des Schlusslichtes gegen den Tabellenzweiten sind damit klar verteilt. Ganz so ungelegen kommt das dem Übungsleiter aber nicht. „Vielleicht liegt uns ein Gegner, der uns vorne bespielt und Druck macht, im Moment besser“, sagt Baake. In Wangen überließen die Gastgeber ihrem Kontrahenten das Feld und kamen so zu einem 3:0-Erfolg. Der allerdings in erster Linie durch die Fehler der Rutesheimer zustande kam. „Das war ein typische 0:0-Spiel. Aber wir haben sie stark gemacht“ (Baake).