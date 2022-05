Fußball-Verbandsliga Rutesheim im Derby unter Druck

Nur ein Punkt aus den vergangenen drei Spielen – noch dazu zwei gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf –, das ist zu wenig im Endspurt der Saison. Am Ziel, zum Runden-Ende mit mindestens 50 Punkten dazustehen, wird bei der SKV Rutesheim nicht gerüttelt. Bei vier noch ausstehenden Begegnungen müssten also drei Siege her. Eine Art Kurskorrektur gibt es trotzdem. „Wir haben uns da ein bisschen falsch definiert“, sagt der Trainer Marcel Pfeffer. „Gegen Türk Spor Neu-Ulm (die Partie wurde mit 0:3 verloren/Anm. d. Redaktion) haben wir den Fokus zu sehr auf das Fußballerische gelegt und waren zu konteranfällig. Wir müssen es schaffen, dass wir alle zusammen gegen den Ball spielen, mit allem, was wir haben.“ Die Vorzeichen für das Derby an diesem Freitag (19 Uhr) gegen den VfL Sindelfingen sind klar: Nachdem die Gäste ihrerseits gegen Tür Spor mit 2:0 die Oberhand behalten haben, können sie mit einem Auswärtserfolg vermutlich schon einen Haken hinter der Aufgabe Klassenerhalt machen. Andererseits, so Marcel Pfeffer: „Gewinnen wir, holen wir sie wieder mit rein.“