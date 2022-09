Fußball-Verbandsliga Rutesheim hat einen Plan gegen Tübingen

Ein Bus musste nicht bestellt werden, schließlich tritt die SKV Rutesheim an diesem Donnerstagabend (19 Uhr) zuhause gegen die TSG Tübingen an. Nach 20 Gegentreffern in den vergangenen vier Spielen soll auch keiner vor dem eigenen Tor geparkt werden. Eines ist aber klar: Die Gastgeber werden ein gutes Stück defensiver zu Werke gehen als zuletzt. „Wir werden am System etwas verändern und auch an der Herangehensweise“, kündigt der Trainer Marcel Pfeffer an. „Vielleicht tut es uns auch mal ganz gut, nicht im vorderen Drittel zu attackieren und zu versuchen, mit Umschaltaktionen zum Erfolg zu kommen. Sollte es in der 80. Minute noch 0:0 stehen, wäre es in unserer derzeitigen Situation auch völlig o.k., das nach Hause zu bringen.“